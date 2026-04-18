Гьозтепе изпусна победата в края след спорна дузпа срещу Коджаелиспор

Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, завърши 1:1 при гостуването си на Коджаелиспор в среща от 30-ия кръг на турската Суперлига.

Гостите от Измир започнаха отлично и откриха резултата още в 3-ата минута. Ефкан Бекироглу подаде към Жандерсон, който реализира за 0:1 още с първата по-сериозна атака на своя тим.

До почивката двубоят бе равностоен, като и двата състава стигнаха до по няколко опасни положения, но нови попадения не паднаха. След паузата напрежението на терена се повиши, а съдията Али Йълмаз показа цели 12 жълти картона, осем от които за играчи на Гьозтепе. Домакините останаха и с човек по-малко в 77-ата минута, когато Шоу беше изгонен за втори жълт картон.

Въпреки численото си предимство, тимът на Стоилов не успя да затвори мача. В 87-ата и 90-ата минута гостите пропуснаха отлични възможности чрез Алексис Антунеш и Джеферсон, като вратарят Серхат Йозташделен се намеси решително.

Драмата настъпи в добавеното време, когато след намеса на ВАР домакините получиха дузпа. В 98-ата минута Сердар Дурсун бе точен от бялата точка и оформи крайното 1:1.

Българският национал Филип Кръстев остана на резервната скамейка за Гьозтепе и не се появи в игра.

След равенството тимът на Стоилов заема пето място в класирането с 48 точки и продължава битката за участие в европейските турнири, докато Коджаелиспор е десети с 36 точки. Лидер в подреждането е Галатасарай.