Хамес Родригес прекара 72 часа в болница след контролата с Франция

Националът на Колумбия Хамес Родригес е бил хоспитализиран заради тежка дехидратация след приятелския мач срещу Франция, съобщиха от футболната федерация на страната.

Двубоят се игра на 29 март в САЩ и завърши с победа с 3:1 за французите, като халфът започна като титуляр и остана на терена до 63-ата минута.

Според официалната информация, ден след срещата Родригес е получил сериозна дехидратация, което е наложило престой от 72 часа в болница за наблюдение и възстановяване. От федерацията уточняват, че състоянието му не е свързано със спортна травма и не застрашава кариерата му.

Медицинските доклади сочат, че 34-годишният футболист се възстановява добре и състоянието му се подобрява.

В момента Родригес е част от Минесота Юнайтед, където играе от началото на 2026 година. В кариерата си той е носил екипите на Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Евертън, с които печели редица отличия, включително Шампионската лига и титли в Испания и Германия.

С националния отбор на Колумбия Родригес стана голмайстор на Мондиал 2014 с шест попадения и има медали от турнира Копа Америка.





