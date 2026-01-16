Хана Йоберг спечели спринта от Световната купа по биатлон в Руполдинг

Шведката Хана Йоберг спечели спринта на 7.5 километра от Световната купа по биатлон в германския зимен център Руполдинг, а от българките с най-предно класиране е Милена Тодорова, която завърши на 31-а позиция.

Йоберг направи много силно състезание, повали всичките 10 мишени и измина трасето за 19:10.7 минути. Така тя записа втори за сезона и общо 13-и индивидуален успех в кариерата си.

Втора се нареди лидерката в подреждането за Големия кристален глобус Лу Жанмоно (Франция) с пасив от 7.5 секунди, а трета на 11.7 е италианката Лиза Витоци. Двете също не пропуснаха мишена на рубежа.

Милена Тодорова стреля без грешка и финишира на 1:18.7 минути от победителката. Лора Христова е 48-а, Валентина Димитрова - 63-а, а Мария Здравкова - 70-а от 103 финиширали.

В генералното класиране за Световната купа след 11 от 21 старта за сезона води Лу Жанмоно (Франция) с 628 точки, следвана от Суви Минкинен (Финландия) с 548 и Марен Киркеейде (Норвегия) с 521.

Милена Тодорова е с най-предно класиране от българките. Тя е 39-а със 77 точки. С актив през кампанията са още Христова, която е 63-а с 27 пункта, колкото има и Димитрова, която е 64-а.

Стартовете в Руполдинг продължават в събота с мъжкия спринт на 10 километра.