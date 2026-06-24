Хари Кейн: Не губя увереност в способностите си след пропуска срещу Гана

Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн прие философски пропуска си в края на двубоя срещу Гана, завършил при нулево равенство от груповата фаза на световното първенство по футбол.

В заключителните минути на срещата Англия беше на крачка от победата. След удар с глава на Нико О'Райли, който срещна напречната греда, топката попадна у Кейн, но нападателят не успя да я насочи във вратата от близка дистанция.

След мача голмайсторът призна, че е разочарован от пропуснатата възможност, но подчерта, че подобни моменти са неизбежна част от футбола.

"Не губя увереност в способностите си. Достатъчно отдавна съм нападател, за да знам, че такова положение е по-вероятно да го вкарам, отколкото да го пропусна. Просто трябва да приема, че не всеки път положенията ще се превръщат в голове“, заяви Кейн.

Английският капитан остава с 10 попадения на световни първенства, колкото има и легендарният Гари Линекер. Така двамата продължават да делят първото място във вечната голмайсторска класация на Англия на Мондиали.

Кейн ще има нова възможност да подобри рекорда още в последния мач от груповата фаза, когато „трите лъва“ се изправят срещу Панама в битката за първото място в групата.