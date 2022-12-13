Хебър Пазарджик се раздели с бранителя Пламен Крумов

Отборът на Хебър Пазарджик се раздели със защитника Пламен Крумов, съобщиха от елитния клуб.

"Централният защитник - Пламен Крумов, прекрати своя договор с ФК Хебър по взаимно съгласие. Благодарим му за времето, през което носеше зелената фланелка и му пожелаваме успех", написаха от Хебър.

37-годишният Пламен Крумов има богата кариерата до момента, като в България е играл последователно за Локомотив София, Загорец Нова Загора, Рилски спортист, Миньор Перник, Черноморец Бургас, Берое, Левски, Славия, Локомотив Пловдив, Арда, Царско село и Хебър.

Защитникът е бил футболист още на арменския Бананц и румънските Конкордия и Университатя Клуж.

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