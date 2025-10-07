Хебър ще участва с юноши в първенството

Волейболният шампион на България при мъжете от 2021 и 2022 г. Хебър обяви, че ще направи млад отбор, който ще участва през новия сезон във Висшата лига, което е второто ниво у нас.

"Уважаеми привърженици!

Бихме искали да ви уведомим, че през сезон 2025/2026 Хебър ще вземе участие в НВЛ Висша лига на България! Отборът ще бъде изграден от юноши-старша възраст, водени от треньорите Иван Иванов и Тодор Алексиев. Очаквайте подробности!", написаха от клуба от Пазарджик.