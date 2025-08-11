БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Холгер Руне и Франсис Тиафо ще се срещнат в четвъртия кръг в Синсинати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Датчанинът спечели двубоя си от третия кръг срещу Алекс Микелсен, докато американецът се наложи над Юго Умбер.

холгер руне четвъртфинал тенис турнира токио
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Седмият поставен Холгер Руне (Дания) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите Мастърс с награден фонд 9 193 540 долара.

Руне надделя над 28-ия в схемата американец Алекс Микелсен със 7:6(4), 6:3 за час и 35 минути игра.

Датчанинът навакса изоставане от 1:3 в първия сет, за да стигне до равенство и да спечели първия сет след тайбрек. Във втората част той стартира по-убедително, взе аванс от 3:0 и реализира третия си мачбол за крайното 6:3.

В спор за достигане до четвъртфиналите Холгер Руне ще срещне десетия поставен Франсис Тиафо. Американският тенисист се наложи над 20-ия в схемата Юго Умбер (Франция) с 6:4, 6:4 в двубой, продължил час и 24 минути. Тиафо изоставаше с 0:3 и 1:4 в първия сет, преди да направи страхотна серия от пет поредни гейма за 6:4. Той поведе с 3:1 и 5:3 във втория сет, за да стигне до победното 6:4.

За четвъртия кръг се класира и 23-ият поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) след 7:6(4), 4:2 и отказване на французина Артюр Риндеркнех.

Оже-Алиасим очаква победителя от срещата между 25-ия в схемата Стефанос Циципас (Гърция) и Бенжамен Бонзи (Франция).

#тенис турнир в Синсинати 2025 #Холгер Руне #Франсис Тиафо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
1
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
2
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
3
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
4
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
5
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция
6
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Тенис

Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану
Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану
Александър Донски отпадна на старта на турнира от категория ATP Challenger 50 в София Александър Донски отпадна на старта на турнира от категория ATP Challenger 50 в София
Чете се за: 00:57 мин.
Иван Иванов и Александър Василев излизат на корта във вторник на турнира в София Иван Иванов и Александър Василев излизат на корта във вторник на турнира в София
Чете се за: 02:32 мин.
Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на WTA Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на WTA
Чете се за: 00:55 мин.
Анас Маздрашки и Виктор Марков се класираха за основната схема на тенис турнира от категория ATP Чалънджър 50 в София Анас Маздрашки и Виктор Марков се класираха за основната схема на тенис турнира от категория ATP Чалънджър 50 в София
Чете се за: 02:57 мин.
Швонтек продължава без игра към третия кръг в Синсинати, Пегула с двусетов успех над австралийка Швонтек продължава без игра към третия кръг в Синсинати, Пегула с двусетов успех над австралийка
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“ АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Решаваща седмица са Украйна: Координация на Запада за предстоящата...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ