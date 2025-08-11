Холгер Руне и Франсис Тиафо ще се срещнат в четвъртия кръг в Синсинати

Датчанинът спечели двубоя си от третия кръг срещу Алекс Микелсен, докато американецът се наложи над Юго Умбер.
Седмият поставен Холгер Руне (Дания) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите Мастърс с награден фонд 9 193 540 долара.
Руне надделя над 28-ия в схемата американец Алекс Микелсен със 7:6(4), 6:3 за час и 35 минути игра.
Датчанинът навакса изоставане от 1:3 в първия сет, за да стигне до равенство и да спечели първия сет след тайбрек. Във втората част той стартира по-убедително, взе аванс от 3:0 и реализира третия си мачбол за крайното 6:3.
В спор за достигане до четвъртфиналите Холгер Руне ще срещне десетия поставен Франсис Тиафо. Американският тенисист се наложи над 20-ия в схемата Юго Умбер (Франция) с 6:4, 6:4 в двубой, продължил час и 24 минути. Тиафо изоставаше с 0:3 и 1:4 в първия сет, преди да направи страхотна серия от пет поредни гейма за 6:4. Той поведе с 3:1 и 5:3 във втория сет, за да стигне до победното 6:4.
За четвъртия кръг се класира и 23-ият поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) след 7:6(4), 4:2 и отказване на французина Артюр Риндеркнех.
Оже-Алиасим очаква победителя от срещата между 25-ия в схемата Стефанос Циципас (Гърция) и Бенжамен Бонзи (Франция).