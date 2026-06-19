Холгер Руне пропуска и Уимбълдън, завръщането му на корта се отлага

Бившият №4 в световната ранглиста Холгер Руне няма да участва на тазгодишното издание на Уимбълдън. Новината беше потвърдена от самия датски тенисист чрез публикация в социалните мрежи.

23-годишният състезател продължава възстановяването си от контузия на ахилесовото сухожилие, която получи през октомври 2025 година по време на турнира в Стокхолм. Оттогава Руне не е записал официален мач в професионалния тур.

"Пропускането на Уимбълдън не е лесно решение, но дългосрочната ми цел остава същата – да се върна по-силен и готов да се състезавам на най-високо ниво. Приближавам се всеки ден и е страхотно да усещам напредъка“, написа датчанинът.

Руне е сред най-талантливите тенисисти на своето поколение и до момента има пет титли от веригата ATP. Продължителното му отсъствие от кортовете обаче се отрази сериозно на позицията му в ранглистата, където в момента заема 63-то място.

Макар да няма яснота кога ще се завърне в състезателна игра, датчанинът уверява, че възстановяването върви по план и остава фокусиран върху завръщането си сред най-добрите в света.