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Холгер Руне ще се завърне на корта през август

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Спорт
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холгер руне продължава третия кръг турнира стокхолм
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Датчанинът Холгер Руне ще се завърне на корта през август в Монреал (Канада) или Синсинати (САЩ), каза майка му и негов мениджър Анеке Руне. Руне получи контузия на турнира в Стокхолм през октомври миналата година.

В началото на юни той отложи планираното си завръщане на турнира на трева "Куинс Клъб" в Лондон, а впоследствие се оттегли и от "Уимбълдън". Коляното и ахилесовото му сухожилие обаче се подобряват и сега той обмисля завръщане през август.

„Той постига наистина добър напредък на корта и е много доволен от развитието на нещата. Очаква с нетърпение да се състезава отново скоро. Да се ​​надяваме, че това ще бъде в Канада или Синсинати“, казва Анеке Руне в писмено изявление.

Турнирът „Мастърс 1000“ на Монреал започва на 3 август, а в Синсинати на 13 август.

#Холгер Руне

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