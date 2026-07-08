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Рилски спортист ще срещне испанци на старта на квалификациите за Шампионската лига на ФИБА

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Спорт
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Самоковци ще играят с Рио Бреоган

Рилски спортист ще срещне испанци на старта на квалификациите за Шампионската лига на ФИБА
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Бронзовият медалист в Националната баскетболна лига Рилски спортист ще се изправи срещу испанския Рио Бреоган на старта на квалификациите за Шампионската лига на ФИБА.

Отборът от Самоков ще срещне испанците на осминафиналите в турнир №2 на пресявките, определи тегленият днес жребий в град Ми, Швейцария.

При успех над Рио Бреоган, Рилски спортист ще играе на четвъртфиналите срещу победителя от мача между Вюрцбург (Германия) и Манчестър (Великобритания) в едната част на схемата. В другата част предстоят мачовете ВЕФ Рига (Латвия) - Ландау Лайънс (Азербайджан) и БК Опава (Чехия) - Джики Варшава (Полша).

В другия поток са срещите: Промитеас Патра (Гърция) - БК Виена (Австрия), Маниса Баскет (Турция) - Колосос Родос (Гърция), Бенфика (Португалия) - Лайънс де Женева (Швейцария) и Раста Фехта (Германия) - Денизлъ (Турция), като един измежду тези състави би могъл на бъде противник на българския тим във финалния сблъсък за класиране в редовния сезон на Шампионската лига.

Ако Рилски спортист не успее да преодолее пресявките, самоковци ще влязат директно в груповата фаза на втория по сила турнир за Купата на ФИБА Европа (ФИБА Къп), където ще участва и друг български състав Локомотив Пловдив.

Квалификациите на баскетболната Шампионската лига ще се проведат от 14 до 20 септември. Само победителите от двата квалификационни турнира ще получат място в редовния сезон. Победителят от турнир №2 ще попадне в група F в компанията на отборите на Апоел Холон (Израел), Шоле Баскет (Франция) и Спартак Суботица (Сърбия).

През миналата година Рилски спортист загуби от естонския Калев/Крамо в първия кръг на пресявките в "Арена СамЕлион" в Самоков.

#БК Рилски Спортист

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