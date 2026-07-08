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Виктор Марков стартира с победа на тенис турнир в Тунис

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Спорт
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По-късно днес българинът ще започне участието си и в надпреварата на двойки

Виктор Марков стартира с победа на тенис турнир в Тунис
Снимка: БТА
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Виктор Марков стартира с успех на тенис турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин надигра квалификанта Андреа Бакалони (Италия) с 6:3, 2:6, 6:3 за два часа и 17 минути на корта.

Първият сет започна с водачество 4:1 за Марков след пробив в четвъртия гейм, а до края на частта съперникът му не успя да отговори. Във втория сет Бакалони беше този, който осъществи единствения брейк като част от три поредни гейма, с които затвори частта.

В решаващия сет Марков поведе с 4:0 и въпреки върнатия пробив в осмия гейм, българският състезател спечели следващия гейм при сервис на противника без да му даде нито точка и така си осигури крайната победа.

Във втория кръг Виктор Марков ще се изправи срещу шестия поставен Тунджай Дуран (Турция).

По-късно днес българинът ще започне участието си и в надпреварата на двойки, където заедно с Роан Джоунс (Великобритания) ще играят срещу третите поставени италианци Даниеле Аугенти и Фелипе Берини.

#Виктор Марков

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