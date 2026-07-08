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Иван Иванов достигна до четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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17-годишният българин се справи с представителя на домакините Луи Макстед с 6:3, 6:4

Иван Иванов достигна до четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам
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Шампионът при юношите от Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ през 2025 година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на тревна настилка от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, се справи с представителя на домакините Луи Макстед с 6:3, 6:4 за час и 19 минути на корта.

В откриващия сет Иванов поведе с 5:0 и пропиля общо три сетбола в шестия и седмия гейм, преди британецът да върне единия пробив. В осмия гейм българинът отново пропусна да поведе в общия резултат при подаване на противника след още един изпуснат сетбол, но успя да го направи на собствен сервис. След равностойно начало на втората част варненецът пръв реализира брейк в петия гейм, а до края Макстед не успя да отговори.

Така Иван Иванов спечели 11 точки за ранглистата на АТР, в която заема 654-тото място, както и 1925 евро от наградния фонд на надпреварата.

На четвъртфиналите съперник на младия българин ще бъде първият поставен в схемата, 205-и в света, Клемон Шидек (Франция).

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#Иван Иванов тенис #Иван Иванов

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