Илиян Радулов намери място на четвъртфиналите на тенис турнир в Рода де Бара

Илиян Радулов достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Рода де Бара (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишният българин се справи с поставения под номер 4 Хеймиш Стюарт (Великобритания) с 6:3, 3:6, 6:4 след два часа и 25 минути игра.

Два пробива на Радулов в първия сет му стигнаха, за да поведе в общия резултат, но във втората част Стюарт стоеше по-добре на корта и успя да изравни. В решаващия сет един пробив на българина в петия гейм беше достатъчен за крайния успех.

Така Илиян Радулов достигна до четвъртфиналната фаза, където ще срещне шестия поставен в схемата Янки Ерел (Турция).

По-късно днес българинът ще продължи участието си и в четвъртфиналите при дуетите, където заедно с Алберто Педрико Кравцов (Испaния) са поставени под номер 3 и ще играят срещу Лука Лиу (САЩ) и Майкъл Райт (Ирландия).