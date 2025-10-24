Хосеп Гуардиола: Надяваме се, че ще бъдем близо до челните места

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола е категоричен, че отборът все още има шансове за спечелване на титлата.

"Небесносините", които гостуват на Астън Вила в двубой от Висшата лига в неделя, се намират на второ място в класирането на 3 точки след лидера Арсенал.

"В първите два, три мача бяхме извън битка за за златните медали, а сега изглежда, че Ливърпул е приключил. Ще се върнем. Много пъти съм казвал, че експертите, специалистите, бившите футболисти знаят какво ще се случи след пет мача - аз не съм в състояние да направя това", коментира испанецът пред медиите в петък.

Гуардиола вярва, че картината ще става все по-ясна само с напредването на сезона.

"Трябва да минат още 10-15 мача, за да разберем какво точно има да се случва. Ливърпул и Арсенал са там, някой друг също може да бъде там и се надяваме, че ние ще сме близо до челните места", каза още той.

Пеп Гуардиола потвърди, че тези футболисти, които са пропуснали победата на Манчестър Сити с 2:0 в Шампионската лига срещу Виляреал по-рано през седмицата, включително носителят на "Златната топка" Родри, остават извън игра.