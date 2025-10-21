Хосеп Гуардиола вярва във възраждането на Манчестър Сити

Манчестър Сити притежава способността да изправя след лоши резултати и това кара мениджърът на тима Хосеп Гуардиола да вярва в способностите на своите играчи преди мача срещу Виляреал в Шампионска лига.

Сити започна лошо кампанията си във Висшата лига с две поредни загуби през август, но отборът на Гуардиола е непобеден в осем мача във всички турнири оттогава и е втори във Висшата лига, на три точки зад Арсенал.

Победителите в Шампионската лига от 2023 г. имат четири точки от двата си мача в континенталния турнир и са на осмо място.

"Когато сме играли само осем мача от Висшата лига и два мача от Шампионската лига, имаш чувството, че всеки мач е по-добър от предишния. Това не определя сезоните, но говорим много за това какво можем да направим по-добре. Невероятно съм уверен в играчите и отбора... тези играчи са способни", каза Гуардиола пред репортери.

Гуардиола добави, че очаква труден мач срещу Виляреал на Марселино, въпреки че испанският отбор е 26-ти в таблицата на Шампионската лига с една точка от два мача.