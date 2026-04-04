Хосу Урибе: Наясякъде малките отбори са ощетявани

Имаше дузпа за нас, категоричен бе наставникът на Берое.

Хосу Урибе определи като добра играта на Берое при 14-та загуба в Първа лига. Старозагорският тим не успя срещу ЦСКА след 0:3 на стадион „Берое“. Наставникът на старозагорци коментира дузпата, която не бе отсъдена през първото полувреме и заяви, че навсякъде малките отбори са ощетявани.

"Изиграхме много добър мач. Първото полувреме имахме много ситуации и играхме добре. Допуснахме грешка в началото и съперникът реализира, но имахме лице и играхме добре. Второто полувреме бе равностойно, но съперникът отбеляза своите положения. Резултатът не показва случилото се на терена. Техният вратар спаси няколко добри наши ситуации. При втория гол, който реши срещата, можехме да реагираме по-добре", каза треньорът.

Той сподели и своите претенциите за отсъждане на дузпа през първото полувреме: "Беше силен удар на Ферер в очертанията. Ръката на съперника не бе в естествена позиция и за мен това бе дузпа. Ако бе в нашето наказателно поле, щеше да бъде отсъдена. Навсякъде малките отбори са ощетявани"

По неговите думи Нене и Емир Кухиня са с контузии и затова не са попаднали в групата за мача. Относно липсата на титулярния до момента вратар Жауме Валенс испанецът каза:

"Ръководството ни каза да използваме различен вратар. В момента има преговори между Валенс и нашия президент. Трябва да се разберат. Той е добър вратар и дано имаме такива играчи и на други позиции"

Относно битката за спасение, той посочи, че има девет много важни мача за Берое до края на сезона.

"Трябва да играем както днес или както срещу Монтана. Трябва да играем футбол и ще се спасим. Вярваме в себе си и не изоставаме много от останалите отбори, които се борят за спасение", добави Урибе.

#Първа лига 2025/2026 #Хосу Урибе #ПФК Берое

