ЦСКА си тръгна щастлив от Стара Загора

Чете се за: 05:05 мин.
Спорт
Класика бе достатъчна за "армейците" да повалят и Берое в Първа лига.

Снимка: startphoto.bg
ЦСКА се поздрави с втори пореден успех и затвърди своето място в Топ 4. Футболистите на Христо Янев взеха своето срещу Берое след 3:0 в мач от 28-ия кръг.

На стадион „Берое“ точни за „армейците“ бяха Адриан Лапеня, Мохамед Брахими и Йоанис Питас, който вкара от дузпа.

Така Берое остана на 14 позиция в класирането с актив от 22 точки. ЦСКА е на четвърто място с 52 пункта и до края на редовния сезон в Първа лига се нуждае от само точка или грешка от страна на Черно море, за да затвърди позицията си в топ 4 и на теория.

Срещата започна с минута мълчание в памет на Борислав Михайлов, който във вторник си отиде от този свят на 63-годишна възраст. Стотици близки, приятели и бивши съотборници си взеха последно сбогом с футболната легендата днес.

Гостите започнаха по-добре срещата и още в първите пет минути създадоха две сериозни опасности пред завърналия се в състава на Берое страж Артур Мота.

Първо Факундо Родригес отправи опасен удар с глава след центриране от корнер, но не намери очертанията на вратата.

ЦСКА откри резултата в 5-та минута след втория си корнер в срещата. Джеймс Ето‘о получи топката след късо разиграване и центрира в пеналта на съперника, където Адриан Лапеня реализира след удар с глава – 0:1.

След попадението Берое организира няколко добри атаки, но само една от тях завърши с удар от страна на Хуан Пинеда, но той бе неточен.

В 25-та минута Алехандро Пиедраита затрудни вратарят на домакините, който изби негов удар в краката на Макс Ебонг, но белорусинът прати топката над вратата от близка дистанция.

Три минути по-късно старозагорци създадоха първата си сериозна опасност пред вратата на ЦСКА. Факундо Аларкон успя да открадне топката от Адриан Лапеня в наказателното поле и веднага отправи удар, който бе отразен блестящо от Фьодор Лапоухов. Марко Борнино овладя и отправи нов шут към вратата на съперника, но и този път вратарят на „червените“ спаси.

Домакините продължиха да притискат съперника си и в 34-та минута имаха сериозни претенции за отсъждане на дузпа, след като топката срещна ръката на Адриан Лапеня при удар на Исмаел Ферер. Реферът обаче не отсъди такава, а ВАР не се намеси.

Първият точен удар през втората част дойде в 60-та минута, когато Джеймс Ето‘о отправи силен шут от дистанция, но Артур Мота спаси.

Малко след това срещата бе прекъсната за около четири минути, след като феновете на домакините запалиха факли и димки, които възпрепятстваха видимостта на една от камерите за евентуална намеса на ВАР.

Мохамед Брахими се пребори с Факундо Константини в половината на Берое в 72-та минута и излезе сам срещу Артур Мота, но ударът му бе твърде неточен и мина над вратата.

Мохамед Брахими успокои своя тим в 82-та минута, когато овладя на гърди дълъг пас от Исак Соле в наказателното поле на Берое, обърна се и прати топката в мрежата за 2:0 в полза на „червените“.

В 90-та минута реферът отсъди дузпа за ЦСКА, след като Исмаел Ферер фаулира в наказателното поле влезлият като резрва Йоанис Питас. Потърпевшият застана зад топката и с удар в горния ляв ъгъл оформи крайното 3:0 за ЦСКА срещу Берое.

В следващия кръг на шампионата Берое е гост на Локомотив в София, като срещата е насрочена за 9 април от 15:30 часа. Ден по-рано, от 14 часа, ЦСКА е гост на Монтана в откриващия мач за 29-ти кръг на Първа лига.

Любопитен факт от срещата бе и 67-та годишнина от откриването на стадион „Берое“, които се навършват днес. На 4 април 1959 година стадионът е открит официално с двубой между отборите на “Берое” и републиканския тогава шампион ЦДНА (дн. ЦСКА).

