Хосу Урибе: В четири мача не губим и показваме характер

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе изрази задоволството си от равенството 2:2 срещу Монтана в двубой от 32-рия кръг на Първа лига, след като неговият тим навакса изоставане от два гола през второто полувреме.

Испанският специалист отличи реакцията на отбора след почивката и подчерта натрупаната серия без поражение.

"Първото полувреме не беше много добро за нас, но през второто момчетата показаха характер. Вече в четири мача не губим и успяхме да натрупаме важни точки“, заяви Урибе.

Той разкри, че промяната в представянето е дошла след тактически корекции.

"През второто полувреме сменихме тактиката. В последните три мача започнахме да отбелязваме повече голове, което ни липсваше преди. Доволни сме, защото тази точка е важна за нас“, допълни наставникът.

Урибе коментира и ситуацията извън терена, свързана с ограниченията за картотекиране и финансовите трудности в клуба.