Хосу Урибе: В четири мача не губим и показваме характер

Наставникът на Берое подчерта значението на точката срещу Монтана след възстановяване на равенството от два гола пасив
Старши треньорът на Берое Хосу Урибе изрази задоволството си от равенството 2:2 срещу Монтана в двубой от 32-рия кръг на Първа лига, след като неговият тим навакса изоставане от два гола през второто полувреме.
Испанският специалист отличи реакцията на отбора след почивката и подчерта натрупаната серия без поражение.
"Първото полувреме не беше много добро за нас, но през второто момчетата показаха характер. Вече в четири мача не губим и успяхме да натрупаме важни точки“, заяви Урибе.
Той разкри, че промяната в представянето е дошла след тактически корекции.
"През второто полувреме сменихме тактиката. В последните три мача започнахме да отбелязваме повече голове, което ни липсваше преди. Доволни сме, защото тази точка е важна за нас“, допълни наставникът.
Урибе коментира и ситуацията извън терена, свързана с ограниченията за картотекиране и финансовите трудности в клуба.
"Ние сме професионалисти и говорим на терена. Това е исторически клуб за България и нашата цел е да го оставим в елита“, каза още старши треньорът на Берое.