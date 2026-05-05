Атанас Атанасов: Отборът играе все по-прилично, има видимо подобрение

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов отчете положителни знаци в играта на своя тим въпреки изпуснатата победа при равенството 2:2 срещу Берое в Стара Загора.

Специалистът призна, че направените промени в състава са оказали влияние, но подчерта, че отборът показва израстване.

"Промените, които направихме по принуда, оказаха влияние. Марсио направи грешка, но това се случва – в предишния мач именно той ни спаси. Няма как да не съм доволен от играчите. Допускаме грешки, но се стараем да играем футбол“, заяви Атанасов.

Наставникът изрази съжаление, че неговият тим не е успял да затвори мача при преднина от два гола.

"Трябваше да решим всичко с трети гол, имахме възможности за това. От мач на мач обаче изглеждаме все по-добре. В сравнение със състоянието, в което бяхме, има сериозно подобрение“, допълни той.

Атанас Атанасов не пропусна да поздрави новия шампион в първенството.

"Честитя титлата на Левски. Наско Сираков е голям ръководител, напълно заслужен успех“, каза още наставникът на Монтана.