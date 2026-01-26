Хотел и параклис от лед отвориха врати на японския остров Хокайдо

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
По света
Снимка: Kyodo News
Хотел и параклис, поместени в куполообразни конструкции, изработени от единични, монолитни парчета лед, отвориха врати за зимния сезон в ски курорта "Томаму" на японския остров Хокайдо.

"Искаме хората да се насладят на студа чрез преживяването", каза Ивао Ватанабе, генерален мениджър на "Хошино ризортс Томаму", на фона на ежегодната зимна атракция в централната част на Хокайдо, докато външен термометър показва около минус 10 градуса.

Леденият хотел е направен чрез пръскане на вода и сняг върху балони в студени нощи, създавайки конструкции от лед с диаметър около 8,5 метра и височина 3,5 метра.

Настаняването е ограничено до една група на ден, като температурата вътре варира между минус 5 градуса и минус 7 градуса. Гостите, отседнали в други хотели в курортния комплекс, могат да използват хотела срещу допълнителна такса от 28 000 йени (177 долара) на човек. Той е отворен до 20 февруари и вече е напълно резервиран за сезона.

Таванът и стените са направени от лед, но са осигурени спални чували, за да могат гостите да издържат на студа през нощта, според уебсайта на хотела.

Леденият параклис, който се намира в единия ъгъл на редица ледени куполи, известни като Леденото село, е бил домакин на повече от 660 сватбени церемонии и отбелязва 20-годишнината си тази година.

