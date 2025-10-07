БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христеа Нинова и Стоян Петров се качват на ринга в Острава в търсене на финали

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Българските медалисти на еврошампионата по бокс за млдежи и девойки се целят във финали.

христеа нинова донесе първи медал българия европейския шампионат бокс йноши девойки
Снимка: БФ бокс
Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава навлезе в заключителния си етап. България излъчи двама медалисти, които днес ще се качат на ринга в търсене на път към финалите в своите категории.

При девойките Христеа Нинова (54 кг) ще боксира със Зузана Голебиевска (Полша). Мачът е втори във вечерната програма и се очаква да започне около 19:15 часа.

В последната среща за деня Стоян Петров ще преследва финал при най-тежките (+90 кг). Талантът ни ще се изправи срещу Олександър Слиесариев (Украйна). Двубоят се очаква да се проведе около 21:15 часа.

#Христеа Нинова #Европейско първенство по бокс за младежи и девойки в Острава #Стоян Петров

