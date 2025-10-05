Стоян Петров осигури още един медал на България от европейското по бокс за младежи и девойки

Стоян Петров спечели още един медал за България на европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава. На чешка земя българинът се класира на полуфиналите след победа над естонеца Кирил Михайлов с 4:1 съдийски гласа. Така възпитаникът на Александър Александров и Фикрет Ерджебов си осигури минимум бронз.

На полуфиналите Петров ще се изправи срещу Олександър Слиесариев (Украйна). Мачът е на 7 октомври.

В друга среща от турнира Янко Илиев (55 кг) отстъпи в здрава битка на англичанина Риза Сафари с неединодушно решение - 2:3 съдийски гласа и остана на пето място. Същата позиция зае и Николай Иванов. В категория до 85 кг той трябваше да приеме поражение от Богдан Байзерт (Полша).