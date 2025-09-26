Христина Пенева щe представи на Световната купа по батут във Варна за първи път комбинация с по-висока трудност

Една от най-добрите ни състезателки по скокове на батут, Христина Пенева, ще представи за първи път на официално състезание усложнената си комбинация по време на Световната купа във Варна.

„Имам промяна в комбинацията ми – с по-висока трудност е. До сега не съм я изпълнявала на международни състезания. Показвала съм я само на държавни първенства. Надявам се да се получи, защото има още какво да се желае в изпълнението. Винаги може по-добре, но смятам, че на този етап нещата вървят по план. Подготовката премина спокойно. Подготвена съм. Трябва да разчитам на концентрацията си, да съм спокойна и хладнокръвна, за да я представя по най-добрия начин“, сподели Христина Пенева, която утре ще представя страната ни на квалификациите във Варна.

Две точки не достигнаха на възпитаничката на Станислав Стоянов, за да се класира на олимпийските игри в Париж през 2024 година, но сега амбицията ѝ да осъществи тази мечта е още по-голяма.

„В следващия олимпийски цикъл трябва да работя най-вече върху моята психика. Мисля, че там е основният ми проблем, защото на тренировки доста добре изпълнявам комбинациите си, но на състезание напрежението оказва влияние. Това е основното, върху което трябва да поработя. Естествено, технически също има върху какво да се работи“, допълни Пенева.

Световната купа във Варна е генерална репетиция преди участието ѝ на световното първенство през ноември в Памплона (Испания).

„Всички работят много и напредват. Има нови, талантливи спортистки, които преминават при жените от категория девойки. Не трябва да се подценяват – всеки работи и се стреми към най-доброто. Стреми се да повишава своята трудност и изпълнение – изобщо всички компоненти, които включват нашите комбинации“, обясни състезателката.

Христина Пенева очаква с нетърпение към отбора да се присъедини Катерина Кулешова. Украинката, която вече има български паспорт, ще може да се състезава под български флаг от следващата година заради административни пречки, наложени от Украинската федерация.