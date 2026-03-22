Християн Петров и Херенвеен останаха на крачка от нов успех в Нидерландия

Християн Петров и Херенвеен не успяха да постигнат още един успех в Ередивизи. Българинът и неговите съотборници завършиха наравно при гостуването си на НЕК Ниймеген след 2:2 в мач от 28-ия кръг.

Защитникът започна двубоя от резервната скамейка и се появи в игра през второто полувреме. Петров влезе на терена в 77-та минута, когато замени Сам Керстен, като резултатът вече бе 2:2.

Тиарон Чери откри за домакините, но Якоб Тренсков и Ринго Меервелд направиха пълен обрат за Хееренвеен още до почивката. Чери обаче вкара второто си попадение в началото на втората част.

Тимът на Хееренвеен е на осмо място, което засега му дава право на участие в плейофите за Лигата на конференциите. НЕК Ниймеген е на трета позиция в подреждането.