Нюкасъл готви голям ход с Моуриньо

Жозе Моуриньо се очертава като един от основните кандидати за мениджърския пост в Нюкасъл, ако клубът реши да се раздели с настоящия наставник Еди Хау.

Според информации от Англия, амбициозните саудитски собственици на „свраките“ обмислят привличането на утвърдено име начело на отбора, като португалецът има сериозна подкрепа сред влиятелни фигури на „Сейнт Джеймсис Парк“.

Сред обсъжданите варианти е и бившият селекционер на Италия Роберто Манчини, който в момента работи в катарския Ал-Сад. В списъка попада и наставникът на Борнемут Андони Ираола, който вече обяви, че ще напусне клуба след края на сезона.

В момента Моуриньо е начело на Бенфика, но нееднократно е заявявал, че е отворен към завръщане във Висшата лига. Договорът му с португалския гранд е за още една година, но включва клауза, която му позволява да напусне без неустойка до десет дни след края на сезона.

Името на Специалния бе свързвано и с други възможни назначения – включително евентуално завръщане в Реал Мадрид или поемане на националния отбор на Португалия след световното първенство, ако Роберто Мартинес се раздели с поста.