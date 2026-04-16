БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Компани: Бяхме силни психически и заслужихме успеха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Байерн Мюнхен коментира драмата с Реал Мадрид.

Венсан Компани
Снимка: БТА
Слушай новината

Наставникът на Байерн Мюнхен Венсан Компани не скри задоволството си след победата с 4:3 над Реал Мадрид в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига.

„Момчетата бяха много силни психически. Изоставахме в резултата и се върнахме. Феновете ни помогнаха, а футболистите се бориха и бориха. Получаваш такива моменти, защото продължаваш да правиш подобни неща. Щастлив съм, момчетата заслужиха това“, заяви Компани пред DAZN.

Компани получи жълт картон, недоволствайки от нарушение, преди Килиан Мбапе да изведе Реал напред за 3:2 преди почивката.

Той смята санкцията за пресилена и повтори призива си за преглед на това колко жълти картона трябва да водят до отстраняване в Шампионската лига, предвид разширяването на турнира през последните два сезона.

„Толкова е строго“, каза Венсан Компани по повод натрупаните картони, но същевременно отказа да позволи ситуацията да „съсипе една специална вечер“.

Белгиецът няма да бъде на пейката за първия полуфинален мач срещу настоящия шампион Пари Сен Жермен в края на април.

Полузащитникът на Байерн Йозуа Кимих също коментира пред DAZN: „Голяма драма. Не започнахме така, както се надявахме, но на полувремето знаехме, че колкото по-дълго продължава мачът, толкова по-добре ще бъде за нас.“

„Струваше си двубоят да се гледа до края. Надявам се на децата в Германия да им е било позволено да останат будни“, добави Кимих.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#ФК Байерн Мюнхен #Венсан Компани

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ