Компани: Бяхме силни психически и заслужихме успеха

Наставникът на Байерн Мюнхен Венсан Компани не скри задоволството си след победата с 4:3 над Реал Мадрид в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига.

„Момчетата бяха много силни психически. Изоставахме в резултата и се върнахме. Феновете ни помогнаха, а футболистите се бориха и бориха. Получаваш такива моменти, защото продължаваш да правиш подобни неща. Щастлив съм, момчетата заслужиха това“, заяви Компани пред DAZN.

Компани получи жълт картон, недоволствайки от нарушение, преди Килиан Мбапе да изведе Реал напред за 3:2 преди почивката.

Той смята санкцията за пресилена и повтори призива си за преглед на това колко жълти картона трябва да водят до отстраняване в Шампионската лига, предвид разширяването на турнира през последните два сезона.

„Толкова е строго“, каза Венсан Компани по повод натрупаните картони, но същевременно отказа да позволи ситуацията да „съсипе една специална вечер“.

Белгиецът няма да бъде на пейката за първия полуфинален мач срещу настоящия шампион Пари Сен Жермен в края на април.

Полузащитникът на Байерн Йозуа Кимих също коментира пред DAZN: „Голяма драма. Не започнахме така, както се надявахме, но на полувремето знаехме, че колкото по-дълго продължава мачът, толкова по-добре ще бъде за нас.“