Eпидемичен взрив от морбили в 11 области: Враца с над 100 случая

Вирусът се разпространява много бързо в среда, в която хората нямат имунитет, заяви проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести

Общо 132 потвърдени случая на морбили са регистрирани в страната към момента, като най-голямото огнище остава област Враца със 103 случая. Това съобщи проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести в „Денят започва“. По думите ѝ случаите са разпределени в 11 области на страната, като не става дума за епидемия, а за епидемичен взрив.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Не говорим за епидемия, а за епидемичен взрив, който нараства сравнително бавно.“

Най-много случаи са регистрирани във Враца – 103. В Плевен са 13, в Ловеч – 8, а в София-град – 2. Останалите са единични случаи в редица области.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести обясни: „Това са областите, от които имаме регистрирани единични случаи във Велико Търново, Видин, Монтана, Пазарджик, Стара Загора и София област.“

Според експерта заболяването се разпространява основно сред контактни на вече заразени лица.

„Вирусът е изключително вирулентен и много бързо се разпространява в среда, в която хората нямат имунитет“, заяви проф. Христова.

По думите ѝ „от 10 контактни 9 ще се разболеят“, ако нямат имунитет. Проф. Христова подчерта още и значението на имунизацията и възможността за спешна ваксинация след контакт. Тя уточни, че ваксинацията обикновено не изисква предварително изследване за антитела:

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Ако сме сигурни, че сме поставили ваксината, няма нужда да се изследват антитела.“

В същото време тя отбеляза, че има малък процент хора, които не изграждат имунитет. По данни на НЦЗПБ по-голямата част от случаите са при деца.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Над половината – 71 случая – са при неваксинирани“.

Тя допълни още, че най-засегнати са децата между 1 и 14 години. Според експерта основният проблем е липсата на информираност сред родителите. И допълни, че няма как да се преодолее категоричното мнение на родителите да не ваксинират децата си. Проф. Христова е категорична, че няма научно обосновани причини за отказ от ваксинация и допълни, че негативните нагласи се дължат на дезинформация. В съседните държави също се наблюдава увеличение на случаите на заболели от морбили.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „В Румъния е голямата епидемия - имат над 2800 случая от миналата година“.

По думите ѝ в редица държави в Европа се регистрират „по няколко стотин случая“, а ниското ваксинационно покритие допринася за разпространението. Освен морбили, в страната циркулират и други респираторни инфекции.

проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Грипът са единични случаи. COVID също са единични, но има широко разпространение на респираторни вируси.“

Тя предупреди, че някои от тях могат да доведат до усложнения. И подчерта необходимостта от навременно търсене на медицинска помощ.

