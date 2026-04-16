Алваро Арбелоа: Беше страхотен мач, поздравления за Байерн

Наставникът на Реал (Мадрид) Алваро Арбелоа коментира отпадането от Байерн Мюнхен на четвъртфиналите на Шампионската лига. Германският клуб спечели домакинството си с 4:3 в реванша и продължи към полуфиналите в с общ резултат 6:4.

„Невероятно е, не можеш да изгониш някого за това действие. Мисля, че не е справедливо в такъв мач. Много, много сме разстроени и много ядосани“, коментира Арбелоа.

„Но също така поздравления за Байерн Мюнхен. Те са много, много, много добър отбор с много добър треньор“, каза още наставникът на Реал Мадрид пред TNT Sports.