Драма до последния дъх: Байерн Мюнхен пречупи Реал Мадрид с късен нокаут

Байерн Мюнхен се класира за полуфиналите в Шампионската лига след изключителна победа с 4:3 над Реал Мадрид в един от най-зрелищните мачове на сезона. Германският тим продължава напред с общ резултат 6:4 и ще се изправи срещу Пари Сен Жермен в следващата фаза.

Двубоят започна вихрено още от първите секунди. Реал поведе още в първата минута чрез Арда Гюлер, който се възползва от груба грешка на Мануел Нойер и реализира в опразнената врата. Байерн отговори бързо и в 6-ата минута Александър Павлович изравни след разбъркване при корнер.

Испанците отново излязоха напред в 29-ата минута с прекрасно изпълнен пряк свободен удар на Гюлер, но домакините демонстрираха характер и обърнаха развоя до почивката. Хари Кейн изравни в 38-ата минута след отлична комбинация, преди Килиан Мбапе да върне преднината на Реал в 43-ата минута след бърза контраатака – 3:2 за гостите на полувремето и 4:4 в общия резултат.

След паузата темпото остана високо, а положенията валяха пред двете врати. В 56-ата минута Нойер се реваншира с блестящо спасяване срещу Мбапе, а малко по-късно Винисиус Жуниор пропусна добра възможност.

Ключов момент настъпи в 87-ата минута, когато Едуардо Камавинга бе изгонен за втори жълт картон, оставяйки Реал с човек по-малко. Байерн се възползва от численото си предимство и натисна сериозно в заключителните минути.

В 89-ата минута Луис Диас изравни за 3:3 с впечатляващ удар от дистанция, който изглеждаше решаващ за крайния успех. Драмата обаче достигна своя връх в добавеното време.

В четвъртата минута от добавеното време Майкъл Олисе се превърна в герой за баварците, след като с изключително техничен удар от около 22 метра прати топката в горния ъгъл чрез гредата за крайното 4:3.

Така Байерн сложи точка на един истински футболен спектакъл и заслужено продължава към полуфиналите, където ще срещне ПСЖ в ново голямо европейско дерби.