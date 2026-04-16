Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Артета: Има причина да сме единственият останал английски отбор в Шампионската лига

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Испанският специалист остана доволен от отстраняването на Спортинг.

Снимка: AP Photo
Испанският специалист Микел Артета очаквано остана доволен от класирането на водения от него Арсенал за полуфиналите в Шампионската лига. Лондончани са единственият представител на Англия, който продължава в турнира, след като снощи отстраниха Спортинг Лисабон.

„Изключително трудно е, но знаем какво направихме. Заслужаваме го. Напълно го заслужаваме и ще му се насладим, защото го заслужаваме. Моето послание към футболистите беше да им благодаря. Наясно съм усилията и отдадеността, които положиха“, сподели Артета.

„Зад това стои много работа. Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб от 140 години, така че това показва трудността на постигнатото. Трябваше да го направим по много специален начин, като ни липсваха много важни играчи“, добави специалистът.

За втори пореден сезон именно Арсенал е единственият отбор от Висшата лига, останал сред последните четири тима в Шампионската лига.

„Има причина да сме единственият останал английски отбор в турнира, защото тази лига и тази програма те изтощават до смърт. Не сме перфектни. Трябва да подобрим нещата, това е сигурно и ние го осъзнаваме. Но има стойност в това, което играчите постигнаха“, завърши испанецът.

Свързани статии:

Прагматичният Арсенал на Артета свърши работата срещу Спортинг
"Артилеристите“ продължават напред с общ резултат 1:0 и ще срещнат...
#ФК Арсенал #Микел Артета

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
Почина композиторът Кирил Икономов
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Нюкасъл готви голям ход с Моуриньо
Мартинели: Знаем на какво сме способни Мартинели: Знаем на какво сме способни
Руи Боржеш: Горди сме от показаното в двата мача срещу Арсенал Руи Боржеш: Горди сме от показаното в двата мача срещу Арсенал
Алваро Арбелоа: Беше страхотен мач, поздравления за Байерн Алваро Арбелоа: Беше страхотен мач, поздравления за Байерн
Компани: Бяхме силни психически и заслужихме успеха Компани: Бяхме силни психически и заслужихме успеха
Драма до последния дъх: Байерн Мюнхен пречупи Реал Мадрид с късен нокаут Драма до последния дъх: Байерн Мюнхен пречупи Реал Мадрид с късен нокаут
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (ВИДЕО)
Евакуираха Съдебната палата в София заради сигнал за бомба Евакуираха Съдебната палата в София заради сигнал за бомба
Eпидемичен взрив от морбили в 11 области: Враца с над 100 случая Eпидемичен взрив от морбили в 11 области: Враца с над 100 случая
Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново
Почина композиторът Кирил Икономов
Над 320 кг месо без документи задържаха на Дунав мост
Руски удари в Одеса, Киев и Днипро: 13 загинали, десетки ранени
Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации...
