Артета: Има причина да сме единственият останал английски отбор в Шампионската лига

Испанският специалист Микел Артета очаквано остана доволен от класирането на водения от него Арсенал за полуфиналите в Шампионската лига. Лондончани са единственият представител на Англия, който продължава в турнира, след като снощи отстраниха Спортинг Лисабон.

„Изключително трудно е, но знаем какво направихме. Заслужаваме го. Напълно го заслужаваме и ще му се насладим, защото го заслужаваме. Моето послание към футболистите беше да им благодаря. Наясно съм усилията и отдадеността, които положиха“, сподели Артета.

„Зад това стои много работа. Направихме нещо, което никога не е правено в историята на нашия клуб от 140 години, така че това показва трудността на постигнатото. Трябваше да го направим по много специален начин, като ни липсваха много важни играчи“, добави специалистът.

За втори пореден сезон именно Арсенал е единственият отбор от Висшата лига, останал сред последните четири тима в Шампионската лига.

„Има причина да сме единственият останал английски отбор в турнира, защото тази лига и тази програма те изтощават до смърт. Не сме перфектни. Трябва да подобрим нещата, това е сигурно и ние го осъзнаваме. Но има стойност в това, което играчите постигнаха“, завърши испанецът.