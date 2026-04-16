Мартинели: Знаем на какво сме способни

Футболистът на Арсенал Габриел Мартинели коментира равенството 0:0 със Спортинг във втория мач от четвъртфиналите на Шампионската лига. Лондончани се класира за полуфиналите, след като спечелиха първата среща преди седмица с 1:0.

„Спортинг е много добър отбор. Мисля, че Арсенал се справи страхотно, не допусна гол. Доволни сме, продължихме напред и сме много щастливи от това. Полуфиналът срещу Атлетико? Вярваме в себе си и знаем на какво сме способни. Победихме ги в основната фаза, но това ще бъде съвсем различен мач“, каза Мартинели, цитиран от уебсайта на УЕФА.

Арсенал спечели първия мач с 1:0, като се класира за полуфиналите на Шампионската лига, където ще се изправи срещу Атлетико. Първият мач е на 29 април, а реваншът е на 5 май.