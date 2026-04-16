Руи Боржеш: Горди сме от показаното в двата мача срещу Арсенал

Спортинг Лисабон приключи участието си в Шампионската лига.
Имахме достатъчно положения да доведем мача до продължения. Това каза наставникът на Спортинг Лисабон Руи Боржеш след равенството 0:0 срещу Арсенал в сряда вечер, което класира „топчиите“ на полуфинал в Шампионската лига. Спортинг загуби първата среща с 0:1.
„Думата „горд“ е точната за всички футболисти заради това, което направиха в тези два мача“, коментира Боржеш.
„Мисля, че заслужавахме повече и евентуално продължения. Характерът и личността ни да се борим с един от най-добрите отбори в Европа бяха невероятни“, каза още наставникът на Спортинг.
„Имахме по-добрите положения, а Арсенал не създаде толкова много в нашето наказателно поле, както тук, така и в Лисабон“, добави Руи Боржеш.