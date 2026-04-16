Луис Диас: Голът срещу Реал е сред най-важните в кариерата ми

Крилото на Байерн Мюнхен Луис Диас изрази огромното си задоволство от попадението си срещу Реал Мадрид, с което изравни резултата за 3:3 в драматичния реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига. Германският гранд спечели с 4:3 и продължи напред с общ резултат 6:4.

Колумбийският национал подчерта значимостта на гола, който се оказа ключов в хода на срещата и вдъхна допълнителна увереност на отбора в решителните минути.

"Мисля, че този гол е в челната тройка на най-важните в кариерата ми, ако не и номер едно. Поглеждайки назад към важните си голове, бих казал, че този ще бъде един от любимите ми. Беше най-значимият, предвид момента в мача“, заяви Диас.

Той акцентира и върху трудния характер на двубоя, както и върху нуждата от реакция в ключовия момент.