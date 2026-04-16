начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Антоан Гризман мечтае за трофей с Атлетико преди евентуалната раздяла

"Дюшекчиите" гонят Купата на краля след силна седмица и преди сблъсъка с Арсенал в Шампионската лига

Снимка: AP Photo
Антоан Гризман е на прага на възможността да увенчае престоя си в Атлетико Мадрид с нов трофей, след като тимът се готви за финала за Купата на краля срещу Реал Сосиедад в събота в Севиля.

Съставът на Диего Симеоне влиза в двубоя в приповдигнато настроение, след като постигна впечатляващ успех над Барселона в четвъртфиналите на Шампионската лига. Допълнителен импулс за „дюшекчиите“ дава и отпадането на градския съперник Реал Мадрид от турнира, което отваря още по-широко вратата към историческа седмица за клуба.

Евентуален успех срещу Реал Сосиедад ще донесе на Атлетико първи трофей от титлата в Ла Лига през 2021 година насам и първа Купа на краля от 2013 година.

В центъра на вниманието е Гризман – голмайстор номер едно в историята на клуба, който може да сложи бляскав финал на престоя си в Мадрид. Очаква се френският национал да поеме към американската МЛС и Орландо Сити след края на сезона.

До тогава обаче той остава ключова фигура в състава на Симеоне, като със своята креативност и опит ще бъде сред основните оръжия на Атлетико както във финала за Купата, така и в предстоящия полуфинален сблъсък с Арсенал в Шампионската лига.

#ФК Атлетико Мадрид # Антоан Гризман

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
3
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови...
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
4
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на...
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
5
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата
6
Борбата за честни избори: Служебната власт с критики към прокуратурата

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Почина композиторът Кирил Икономов
3
Почина композиторът Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Шампионска лига

Реал Мадрид няма да подава жалба до УЕФА след съдийските отсъждания срещу Байерн Мюнхен
Реал Мадрид няма да подава жалба до УЕФА след съдийските отсъждания срещу Байерн Мюнхен
Луис Диас: Голът срещу Реал е сред най-важните в кариерата ми Луис Диас: Голът срещу Реал е сред най-важните в кариерата ми
Чете се за: 01:17 мин.
Мартинели: Знаем на какво сме способни Мартинели: Знаем на какво сме способни
Чете се за: 01:00 мин.
Руи Боржеш: Горди сме от показаното в двата мача срещу Арсенал Руи Боржеш: Горди сме от показаното в двата мача срещу Арсенал
Чете се за: 00:57 мин.
Артета: Има причина да сме единственият останал английски отбор в Шампионската лига Артета: Има причина да сме единственият останал английски отбор в Шампионската лига
Чете се за: 01:37 мин.
Алваро Арбелоа: Беше страхотен мач, поздравления за Байерн Алваро Арбелоа: Беше страхотен мач, поздравления за Байерн
Чете се за: 00:55 мин.

Почина композиторът Кирил Икономов
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Машините за гласуване тръгват към различните общини в страната Машините за гласуване тръгват към различните общини в страната
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО) Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
147 години по-късно: България отбелязва Деня на Конституцията
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Войната от първо лице: Кирил Вълчев с разказ за руските удари в...
Чете се за: 02:20 мин.
Европа
ЕК одобри българска схема за държавна помощ
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Колеги и приятели се прощават с Маргрет Николова (СНИМКИ)
Чете се за: 02:22 мин.
