Антоан Гризман мечтае за трофей с Атлетико преди евентуалната раздяла

Антоан Гризман е на прага на възможността да увенчае престоя си в Атлетико Мадрид с нов трофей, след като тимът се готви за финала за Купата на краля срещу Реал Сосиедад в събота в Севиля.

Съставът на Диего Симеоне влиза в двубоя в приповдигнато настроение, след като постигна впечатляващ успех над Барселона в четвъртфиналите на Шампионската лига. Допълнителен импулс за „дюшекчиите“ дава и отпадането на градския съперник Реал Мадрид от турнира, което отваря още по-широко вратата към историческа седмица за клуба.

Евентуален успех срещу Реал Сосиедад ще донесе на Атлетико първи трофей от титлата в Ла Лига през 2021 година насам и първа Купа на краля от 2013 година.

В центъра на вниманието е Гризман – голмайстор номер едно в историята на клуба, който може да сложи бляскав финал на престоя си в Мадрид. Очаква се френският национал да поеме към американската МЛС и Орландо Сити след края на сезона.

До тогава обаче той остава ключова фигура в състава на Симеоне, като със своята креативност и опит ще бъде сред основните оръжия на Атлетико както във финала за Купата, така и в предстоящия полуфинален сблъсък с Арсенал в Шампионската лига.