Христо Арангелов: Има израстване в нашия отбор

Наставникът на Септември (София) Христо Арангелов сподели, че вижда положителна променя в отбора. По-рано днес столичани завършиха наравно 0:0 у дома с Ботев (Враца) в последния мач от кръга в Първа лига.

„С оглед тактическата дисциплина мисля, че има израстване. В дефанзивен план се справихме добре. Двата тима не успяха да има динамика“, каза Арангелов.

„Всеки ден работим, за да има промяна. Опитваме се да налагаме различни идеи, върху които да работят футболистите“, продължи наставникът на Септември.