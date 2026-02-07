Христо Илиев постави най-добър резултат от 38 години в България на 60 м

Най-добрият ни спринтьор в последните 3 години Христо Илиев подобри с половин десета личния си рекорд на 60 м. Атлетът на Валя Демирева пробяга най-късия спринт за 6.61 сек., което е най-доброто постижение на български спринтьор от 1988 година и четвърто във вечната ранглиста на страната ни в зала.



Състезателят на сливенския клуб "Михаил Желев" постигна топрезултата си на открития турнир в столичната зала "Асикс арена", организиран от Българската федерация по лека атлетика. Така Илиев остана само на 2 стотни от норматива за световното първенство в зала от 20 до 22 март в Торун /Полша/. Българинът обаче има шанса да намери място сред участниците на шампионата по ранглиста.



Много добро постижение и за Никола Караманолов, който подобри постижението си през сезона с 6.67 сек. Личен рекорд за третия в класирането в дисциплината Георги Петков - 6.75 сек.