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Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров

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Бенефисът е на 5 септември в "Арена 8888"

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Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" на 5 септември в "Арена 8888". Легендарният български футболист потвърди присъствието си на събитието в навечерието на европейското първенство по волейбол, един от домакините на които ще бъде София.

"На пети септември искам да напълним залата и да направим един празник на нашия голям приятел Теди Салпаров, заяви Стоичков.

"Той го заслужава, защото ще остане великанът на българския волейбол. Искам да направим великолепно нещо. Всички гости да останат така възхитени от нашето гостоприемство. Теди, аз на пети септември ще бъда с теб!", доваби легендата на българския и светоевн футбол.

Събитието ще събере някои от най-големите звезди на световния волейбол и популярни личности от българския шоу бизнес.

#бенефис на Теодор Салпаров #Теодор Салпаров #христо стоичков

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