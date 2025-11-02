Христо Янев: ЦСКА трябва да продължава да побеждава, за да си върне увереността

ЦСКА трябва да продължава да печели мачове, за да си върне увереността, заяви старши треньорът Христо Янев след успеха с 3:1 срещу Монтана в мач от 14-ия кръг на Първа лига.

"Червените" са в серия от четири победи във всички турнири и нямат загуба от 18 септември. Днес Леандро Годой вкара две дузпи за ЦСКА, който се изкачи на шесто място в класирането.

"Доволни сме, че победихме. За нас бе важно. Доволен съм от началните минути, но през второто полувреме не подходихме по същия начин. Най-важното е, че запазихме концентрация и стигнахме до победата. За една седмица изиграхме три мача и сме благодарни, че ги спечелихме. Не трябва да мислим как постигаме победите, а да го правим, за да върнем увереността на отбора. Всеки футболист в съблекалнята е важен за мен и трябва да показва най-доброто от себе си, да изисква най-доброто от себе си. Моята задача е да им предам да играят със сърцата си и да запазят смиреност", каза той след мача.

Следващото предизвикателство за ЦСКА е срещу лидера в класирането Левски, като двубоят е насрочен за 8 ноември от 15:00 часа.

"Левски е в много добра форма и се бори да стане шампион. Играят динамичен футбол, но това са временни позиции в класирането. На терена всички сме равни и ще опитаме да бъдем на нивото, което всички очакват", завърши Янев.