ЦСКА загря за Вечното дерби с домакински успех над Моната.

ЦСКА победи Монтана с 3:1 в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Леандро Годой се разписа на два пъти от дузпа, а Бруно Жордао записа първия си гол за клуба.

"Червените" наложиха домакински натиск и застрашиха противниковата врата в първите минути на двубоя на Националния стадион "Васил Левски". След 15 секунди игра Васил Симеонов улови удар на Леандро Годой, а във втората минута Илиас Илиадис изби от голлинията удар с глава на Лумбард Делова.

Възпитаниците на Христо Янев откриха резултата в 12-ата минута. Бруно Жордао се разписа с плътен шут извън наказателното поле.

Гостите погледнаха оп-смело към противниковата врата и възобновиха равенството в 35-ата минута. Филип Ежике засече с глава центриране от левия фланг на Саломон Джеймс.

В 40-ата минута домакините получиха дузпа след намесата на ВАР. Антон Тунгаров изрита в крака Леандро Годой. Именно нападателят на столичани се разписа от бялата точка.

След почивката играчите на Анатоли Нанков можеха повторно да изравнят, но Фьодор Лапухов изби удар на Борис Димитров в дясната греда.

В последната минута от добавеното време "армейците" получиха нова дузпа за нарушение на Саломон Джеймс срещу Леандро Годой. След намесата на ВАР бранителят бе изгонен с директен червен картон.

ЦСКА се изкачи до 6-ото място в класирането с актив от 19 точки. Монтана остава на 13-ата позиция в подреждането с 13 пункта.