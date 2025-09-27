БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Христо Янев: Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Новият треньор на "червените" не остана очарован от представянето срещу Локомотив.

Локомотив София – ЦСКА, Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
ЦСКА завърши наравно 1:1 при гостуването си на Локомотив София в дебюта на новия треньор Христо Янев. Ето какво каза той след последния съдийски сигнал.

„Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва. Видях слабости в играта и е ясно, че трябва да свършим много работа. Това е отборът и ако искаме да променим резултатите, трябва да работим много", коментира Янев.

„След основните фактори са постоянството, липсата на самочувствие. Липсата на креативност също оказва голяма влияние. Има неща, които трябва да изчистим. Не мога да бъда доволен, когато не сме създали няколко ситуации, от които отборът да се възползва. Това, което днес видях, ме кара да си мисля, че трябва да върна самочувствието на отбора и футболистите да бъдат уверени в това, което правят", добави наставникът на „червените".

