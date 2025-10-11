Христо Янев: Mога да похваля Мохамед Брахими за отношението му към отбора

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира положението с Мохамед Брахими след контролата срещу Септември София.

Офанзивният футболист на "червените" беше сменен, след като влезе от пейката при равенството с Локомотив София, но днес вкара един и бе замесен в други два от головете на ЦСКА при разгрома над септемврийци с 4:0 на Панчарево.

"Смяната не беше толкова против него, колкото да постигнем добър резултат. Днес много се стара и мога да го похваля за отношението му към отбора", коментира Янев представянето на Брахими.

Наставникът отличи представянето на възпитаниците си.