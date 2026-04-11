БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сестри Стоеви отново на върха на Европа
Чете се за: 01:45 мин.
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
Чете се за: 03:55 мин.
Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:55 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II"
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христовото Възкресение е радост, която преодолява скръбта и надежда, която разпръсква отчаянието, казва патриарх Даниил в своето пасхално поздравление

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Запази
литургия молебен чест победата православието ересите отслужи патриарх даниил
Слушай новината

Христовото Възкресение е радост, която преодолява скръбта; надежда, която разпръсква отчаянието; благодат, която сразява греха; лек, който изцерява всяка болест; съвършена любов, която пропъжда страха, казва българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в своето пасхално поздравление. Това съобщиха от Българската патриаршия.

„Христос Воскресе! Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него (Пс. 117: 24). Нека се изпълнят сърцата ни със свята, небесна, благодатна радост, която никой и нищо не може да ни отнеме. „Причина за днешния божествен празник и тържество е Самият наш Господ Бог и Спасител Иисус Христос… Този, Който ни сътвори в началото на сътворението; Който ни приведе от небитие в битие; Този, Който и сега спаси нас, загубените; оживотвори нас, умъртвените; Този, Който ни освободи от тиранията на дявола“ (преп. Теодор Студит), казва в посланието си патриарх Даниил.

Той отбелязва, че до вчера Христовите апостоли скърбяха. Те плачеха горко, гледайки как Агнецът Божий отива доброволно на заколение; как техният Учител е унижаван, бичуван, измъчван, затворен в тъмница и осъден на кръстна смърт; как човекът осъжда Богочовека; как неправедни люде онеправдават Праведника; ридаеха, ставайки свидетели на това как бива умъртвен и погребан Самият Живот (срв. Йоан 11: 25). Скръб от раздялата, негодувание пред неправдата, боязън пред враждата и омразата, съмнения и колебания във вярата, неяснота за бъдещето. Но изведнъж мракът беше озарен от светлина. Тъмнината се оказа безсилна да покори и обземе светлината (срв. Йоан 1: 5). Защото Христос възкръсна от мъртвите и „със смърт смъртта победи“ (Тропар на Възкресение Христово). Христос възкръсна и „за умрелите стана начатък“ (1 Кор. 15: 20). Христос възкръсна и „всичко се изпълни със светлина“ (Канон на Пасха).

„Христовото Възкресение е радост, която преодолява скръбта; надежда, която разпръсква отчаянието; благодат, която сразява греха; лек, който изцерява всяка болест; съвършена любов, която пропъжда страха. Защото Христос е Истината, Която развенчава всяка лъжа. Христос е Пътят, Който води към Дома на Отца. Христос е Животът, Който побеждава греха и смъртта“, пояснява българският патриарх.

Той поставя и въпросите: Какъв трябва да бъде нашият отговор на Неговата жертвена любов към нас? Какъв трябва да бъде нашият отклик на пасхалния Му дар към нас, Неговите чеда? Какво да въздадем Господу за всичките Му благодеяния към нас (срв. Пс. 115: 3).

Да въздадем Господу благодарение и живот според Неговите заповеди. Благодарението към Бога се изразява във всичките ни дела, мисли, чувства и взаимоотношения. В смирено и безропотно понасяне на трудностите; във вярата в Неговия спасителен промисъл за нас; в неуморен стремеж да се изправяме винаги, когато падаме духовно; в милост и милосърдие към всички, които се намират в нужда и немощ; в разбирателство и единомислие помежду ни; в съпружеска вярност и родителска грижа; в искреност и честност; в постоянно помнене на Бога; в молитва за нас и за нашите ближни; в съзнателно участие в живота на св. Църква, отбелязва българският патриарх.

Нека празнуваме в чистота и истина (срв. 1 Кор. 5: 8), с пълна и несъмнена вяра във Възкресението Христово и в Неговия спасителен промисъл за нас, човеците! Да пазим радостта на Възкресението като най-скъпоценен дар! Да растем в благодатта и в познаване на Възкръсналия наш Господ и Спасител Иисус Христос! Христос воскресе! Воистину воскресе Господ, с този благослов завършва пасхалното поздравление на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

#пасхално поздравление #Патриарх Даниил, #Великден

Последвайте ни

ТОП 24

На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим
1
На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата астронавти от мисията "Артемис II"
3
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата...
Велика събота е – най-благословеният ден
4
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II" се завърнаха на Земята (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис II"...
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем – Ксанти
6
На закуска в Гърция: Ефектът след отварянето на пътя Рудозем...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
3
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
4
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
5
Дъжд и сняг за Великден
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години
6
Възрастта за пенсия във Великобритания се вдига на 67 години

Още от: Общество

Велика събота - ден на мир и тишина в очакването на чудото
Велика събота - ден на мир и тишина в очакването на чудото
Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните
Чете се за: 04:30 мин.
2,5 пъти повече подадени сигнали за конфликт на интереси през първите три месеца на 2026 г., съобщиха от Сметната палата 2,5 пъти повече подадени сигнали за конфликт на интереси през първите три месеца на 2026 г., съобщиха от Сметната палата
Чете се за: 03:40 мин.
Помощ за нуждаещите се: 500 червени яйца и хранителни продукти раздават във варненски храм Помощ за нуждаещите се: 500 червени яйца и хранителни продукти раздават във варненски храм
Чете се за: 01:35 мин.
Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ) Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
Туризмът между празника и кризата: какво очаква България през летния сезон – говори министър Ирена Георгиева Туризмът между празника и кризата: какво очаква България през летния сезон – говори министър Ирена Георгиева
Чете се за: 06:02 мин.

Водещи новини

Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим
Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е утеха за загубилите надежда, вяра за обезверените и сила за немощните
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина Сбогувахме се със славея на Странджа - Янка Рупкина
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
12 000 евро укрити в пояс: Акция срещу купуването на гласове в...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Общински съветник от Разлог и член на СИК са арестувани за купуване...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
За канона, иконите и вярата - разказът на иконописеца Албена Димитрова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ