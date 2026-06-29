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Хуго Броос: Все още се гордея с отбора

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Спорт
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Изиграхме добро световно първенство, каза треньорът на Южна Африка.

Хуго Броос: Все още се гордея с отбора
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Старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос коментира загубата им с 0:1 от Канада в първия кръг от елшминациите на Световното първенство по футбол.

Все още се гордея с отбора, както бях преди няколко дни. Мисля, че изиграхме добро Световно първенство, но срещу такъв бърз и силен отбор днес трябваше да наваксаме. Трябва да се научим на това. Ето защо беше важно отборът да играе тук. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим – да се класираме редовно за Световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, защото днес се изправихме срещу противник, който беше с една крачка напред. Играхме добре и можехме да покажем повече“, каза Броос след мача.

Броос добави, че в близките дни ще вземе решението дали да остане на поста.

Това е труден избор и в момента не мога да кажа дали ще остана или ще си тръгна“, каза Броос.

74-годишният белгиец е треньор на Южна Африка от 2021 г. През това време той изведе националния отбор до бронз на Купата на африканските нации през 2023 г.

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#Хуго Броос #Национален отбор на Южна Африка по футбол #Мондиал 2026

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