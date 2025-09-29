Хулио Веласкес: Анализирахме грешките срещу Локомотив и вече мислим за Ботев

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че тимът му вече е направил анализ и е наясно къде е сбъркал в мача с Локомотив Пловдив, загубен с минималното 0:1.

За столичани предстои шампионатен двубой с Ботев Пловдив.

„Отиваме отново в Пловдив, но ни чака различен мач срещу различен противник. Отиваме след мач, който за съжаление не успяхме да спечелим. Времето за възстановяване не може да бъде оправдание за нас. Трябва да сме готови и да отидем в отлична кондиция за мача. Изправяме се срещу отбор, чиито точков актив не отразява потенциала им. Нашият фокус е върху това какво ще представлява нашият отбор в този мач. Ще се опитаме да анализираме по позитивен начин това, което успя да ни ядоса в последната среща“, започна Веласкес.

Испанецът посочи на какво се дължи поражението от „смърфовете“.

„Загубата повече се дължи на това как играхме ние, а не как игра противникът. Не стояхме добре в мача от първата до последната минута, това е истината. По никакъв начин не направихме добър мач. За мен резултатът не отразява това, което се случи. Може би равенството щеше да е заслужено, защото и съперникът не беше блестящ. Добре видях отбора в първата тренировка след мача. Мисля, че са разбрали къде са сбъркали, а вече идва и друга среща. Истина е, че това, което правеше добре техният отбор е да затвори пространствата. Ние направихме обратното – не знаехме къде да застанем и как да отговорим на това. Това, което ни липсваше е да сме по-активни в играта за първа и втора топка. Трябва да се поучим от грешките и да се подобрим. Трябва да се фокусираме върху следващия мач с желание и мотивация и цялата позитивна енергия да го спечелим“, продължи още треньорът.

Карл Фабиен страда от мускулно разтежение и ще пропусне следващите две срещи.

„Фабиен няма да може да играе заради мускулно разтежение. Ще загуби няколко дни. За Ботев и Берое няма да можем да разчитаме на него. Всички останали са на разположение. Със сигурност ще има промени, защото сме в цикъл от три мача за няколко дни. Това е реалността – мач след 3 дни. Би било грешка ако винаги очакваме да бием с 5:0. Винаги трябва да сме взискателни, професионалисти, винаги търсим най-добрата наша версия и гледаме да зарадваме нашите привърженици. Имаме мислене на победители, манталитет на победител е как реагираш в ситуацията и когато печелиш, и когато губиш. Не играят обаче роботи, а човешки същества. Това, което ви гарантирам, че винаги ще опитаме да играем по най-добрия начин“, завърши Веласкес.