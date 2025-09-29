БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 01:40 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Анализирахме грешките срещу Локомотив и вече мислим за Ботев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Левски сподели очакванията си преди гостуването на "канарчетата".

Хулио Веласкес
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че тимът му вече е направил анализ и е наясно къде е сбъркал в мача с Локомотив Пловдив, загубен с минималното 0:1.

За столичани предстои шампионатен двубой с Ботев Пловдив.

„Отиваме отново в Пловдив, но ни чака различен мач срещу различен противник. Отиваме след мач, който за съжаление не успяхме да спечелим. Времето за възстановяване не може да бъде оправдание за нас. Трябва да сме готови и да отидем в отлична кондиция за мача. Изправяме се срещу отбор, чиито точков актив не отразява потенциала им. Нашият фокус е върху това какво ще представлява нашият отбор в този мач. Ще се опитаме да анализираме по позитивен начин това, което успя да ни ядоса в последната среща“, започна Веласкес.

Испанецът посочи на какво се дължи поражението от „смърфовете“.

„Загубата повече се дължи на това как играхме ние, а не как игра противникът. Не стояхме добре в мача от първата до последната минута, това е истината. По никакъв начин не направихме добър мач. За мен резултатът не отразява това, което се случи. Може би равенството щеше да е заслужено, защото и съперникът не беше блестящ. Добре видях отбора в първата тренировка след мача. Мисля, че са разбрали къде са сбъркали, а вече идва и друга среща. Истина е, че това, което правеше добре техният отбор е да затвори пространствата. Ние направихме обратното – не знаехме къде да застанем и как да отговорим на това. Това, което ни липсваше е да сме по-активни в играта за първа и втора топка. Трябва да се поучим от грешките и да се подобрим. Трябва да се фокусираме върху следващия мач с желание и мотивация и цялата позитивна енергия да го спечелим“, продължи още треньорът.

Карл Фабиен страда от мускулно разтежение и ще пропусне следващите две срещи.

„Фабиен няма да може да играе заради мускулно разтежение. Ще загуби няколко дни. За Ботев и Берое няма да можем да разчитаме на него. Всички останали са на разположение. Със сигурност ще има промени, защото сме в цикъл от три мача за няколко дни. Това е реалността – мач след 3 дни. Би било грешка ако винаги очакваме да бием с 5:0. Винаги трябва да сме взискателни, професионалисти, винаги търсим най-добрата наша версия и гледаме да зарадваме нашите привърженици. Имаме мислене на победители, манталитет на победител е как реагираш в ситуацията и когато печелиш, и когато губиш. Не играят обаче роботи, а човешки същества. Това, което ви гарантирам, че винаги ще опитаме да играем по най-добрия начин“, завърши Веласкес.

Свързани статии:

Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Гол на Хуан Переа преди почивката се оказа достатъчен на домакините...
Чете се за: 03:22 мин.
#Хулио Веласкес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
3
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия (ГАЛЕРИЯ)
4
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия...
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
5
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
6
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Футбол

Българските момичета – световни шампионки по футбол на маса (джаги)
Българските момичета – световни шампионки по футбол на маса (джаги)
Бетис победи Осасуна преди гостуването на Лудогорец Бетис победи Осасуна преди гостуването на Лудогорец
Чете се за: 01:10 мин.
Александър Димитров: Трявба да променим средата в националния отбор и да говорим, едва когато постигнем нещо Александър Димитров: Трявба да променим средата в националния отбор и да говорим, едва когато постигнем нещо
Чете се за: 02:57 мин.
Добруджа гостува на Берое в шампионатен мач за първи път от 25 години Добруджа гостува на Берое в шампионатен мач за първи път от 25 години
Чете се за: 00:57 мин.
Руи Мота: Поздравления за футболистите, които изиграха сериозен мач Руи Мота: Поздравления за футболистите, които изиграха сериозен мач
Чете се за: 01:37 мин.
Анатоли Нанков: Мачът свърши с изгонването на нашия футболист Анатоли Нанков: Мачът свърши с изгонването на нашия футболист
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Проруски протест в Кишинев на фона на победата на изборите на...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ