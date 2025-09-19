БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хулио Веласкес: Бяхме много по-добри от Лудогорец

от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Старши треньорът на Левски благодари на играчи и фенове.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира равенството 0:0 с Лудогорец.

„Направихме много добър мач. Бяхме много по-добри от тях в първата част и с топката, и без. Много ми хареса отборът в първото полувреме. Футболистите изразходиха много енергия и оставиха добро усещане. Във второто полувреме силите се изравниха, но считам, че заслужавахме победата. Играчите направиха голям мач", заяви Веласкес.

„Изключително благодарен съм на всички привърженици. Жалко, че не успяхме да им подарим победа, момчетата се постараха. Гордея се с моя отбор и начина, по който изглежда на терена", продължи той.

„Оставаме скромни, осъзнавайки колко е трудно да бъдеш начело в класирането. Трябва да работим сериозно всеки ден. Нашият фокус е в мача, който предстои и работата, която трябва да свършим през седмицата. Не отиваме по-далеч от това", завърши испанецът.

