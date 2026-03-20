Хулио Веласкес: Черно море е силен отбор в с ясна идея за игра

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде редовната си пресконференция преди домакинството на "сините" срещу Черно море.

Срещата е в събота, 21 март, от 17:30 часа.

"При Ради Кирилов нещата вървят в положителна насока и може да попадне в групата за утрешния мач. Контузени са Сангаре, Фабиен и Костадинов, който получи малка контузия по време на последния мач, която няма да му позволи за вземе участие. Не е нещо сериозно. Става въпрос за мускулна травма. Вероятно ако мачът беше в неделя или понеделник, можеше да бъде в групата, но утре ще бъде прибързано", каза той за проблемите около тима си.

Наставникът отличи силните страни на опонента.

"Анализирахме Черно море според начина им на игра. Що се отнася до контекста на българското първенство, имат ясни идеи - висок интензитет, офанзивен отбор са, ясно е какво правят, когато имат топката и когато тя не е у тях. Ясно е, че ни чака здрав и труден мач. Играем вкъщи, уверени сме в нашите възможности и излизаме с ясното съзнание да победим", добави испанецът.

Специалистът намекна как може да изглежда стартовият състав.

"Разбира се, че съм наясно със стартовия състав. Марко Дуганджич продължава да се развива добре. Няма да бъде титуляр. Той е играч, който дойде с идеята да ни помогне. Когато правим анализ, трябва да сме обективни. Той тренира с нас от две седмици, а преди това не е играл два месеца с отбор. Приет е много добре в съблекалнята и на терена. Изпълнява задачата, заради която е привлечен - да помага. Дали ще играе 1, 3, 14 или 50 минути е без значение. Но трябва да следваме логиката. Характерът му позволява да се впише бързо в съблекалнята, която е изключително приветливо място", заяви Веласкес за най-новото попълнение на Левски.

Според него важна е само предстоящата среща.

"Двубоят е Левски срещу Черно море. Надявам се, че треньорът на противника и ние ще се опитаме да помогнем всеки на своя отбор. Това, което очакваме, е труден, здрав мач. Мач, по време на който трябва да разбереш какво се изисква от теб. Това, което виждам при тях, е стабилност. Винаги се представят добре и с ясни идеи за играта, което не е малко за футбола. Всички мачове са важни, като най-важен е този, който предстои. Това, което очаквам, е публиката да направи разликата - независимо дали играем вкъщи или навън. Начинът, по който ни подкрепят, е невероятен. Още веднъж искам да им благодаря, подкрепата им ни задължава. Аз съм концентриран върху утрешната среща, това е нашият фокус", допълни е треньорът.

Веласкес посочи кога Мустафа Сангаре и Карл Фабиен могат да се върнат в игра.