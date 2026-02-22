БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

Хулио Веласкес: Днес бе изключително важно да спечелим

Спорт
Левски надигра ЦСКА 1948 и записа 17-а победа в Първа лига.

хулио веласкес изключително важно спечелим
Снимка: startphoto.bg
Старши треньорът Хулио Веласкес поздрави футболистите на Левски за това, че не изгубиха стила си на игра и контрола над мача след попадението на ЦСКА 1948 на старта.

"Сините" допуснаха гол още в шестата минута, но Адама Траоре бе изгонен с червен картон през първото полувреме и "сините" с лекота нанизаха попадения чрез Мазир Сула, Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

"Направихме добър мач. През първото полувреме определено доминирахме и правехме хубави неща с топката. Имахме изключително присъствие в противниковата половина, създадохме и доста положения. Истина е обаче, че не стояхме добре в защита, а пример за това е голът, който получихме. Отбелязаха при първата им възможност и реално това беше единственото им положение през първото полувреме", заяви Веласкес след мача.

"През второто полувреме подобрихме реакцията ни след загубена топка и си заслужихме победата. Искам да дам висока оценка на емоционалното равновесие на отбора. Знаеха, че сме по-добрият отбор и с гол пасив. Продължиха да играят по същия начин, без да прибързват. Отборът ни атакуваше много добре и поправяхме неточности, за да избегнем контраатаките. Трябваше просто да се коригира дистанцията до противниковите играчи", продължи испанецът.

"Много съм горд с моите футболисти. Отношението им към задачите им на терена беше отлично. Днес бе изключително важно да спечелим и съм щастлив за момчетата, клуба и привържениците. На тях отново трябва да им благодарим за подкрепата", каза още Веласкес.

