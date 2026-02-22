Пълен обрат за Левски срещу десет от ЦСКА 1948

Отборът на Левски осъществи пълен обрат при гостуването си на ЦСКА 1948 и спечели с 3:1 в двубой от 22-рия кръг на Първа лига. Успехът затвърди лидерската позиция на „сините“, които събраха 53 точки и увеличиха аванса си на върха.

Домакините поведоха още в шестата минута чрез Хосе Мартинес, който реализира с прецизен удар от воле. Левски реагира постепенно, създаде няколко положения пред вратата на Петър Маринов и логично стигна до изравняване в края на първата част. В 45-ата минута Мазир Сула засече на далечната греда за 1:1.

Мачът се обърна окончателно в 35-ата минута, когато Адама Траоре остави домакините с човек по-малко след втори жълт картон. През втората част натискът на гостите се засили и в 58-ата Армстронг Око-Флекс завърши отлична комбинация за 2:1.

В заключителните секунди резервата Хуан Переа сложи точка на спора след контраатака, оформяйки крайното 3:1.

С победата Левски направи нова крачка към титлата, докато ЦСКА 1948 остава в челната четворка, но пропусна шанс да се доближи до върха.

В следващия кръг Левски приема Локомотив (София), а ЦСКА 1948 гостува на Славия.



Първа лига: ЦСКА 1948 - Левски (ГАЛЕРИЯ)