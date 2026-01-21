БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Хулио Веласкес: Кондиционно отборът стои добре

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Старши треньорът на Левски коментира равенството срещу полския Заглембе.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира равенството срещу полския Заглембе 0:0 в контрола в Турция.

"Още една контрола, още една тренировка. Този отбор играе важна роля в полското първенство, но според мен ги превъзхождахме. Показахме доста неща, които много ми харесаха. Те играеха затворено и ми хареса как намирахме пространства за атака. Трябва обаче да бъдем по-съсредоточени, можехме да спечелим този мач", каза Веласкес в интервюто след мача.

"Отношението и поведението ни в защита беше добро, реакцията след загуба на топка също. Допуснахме само няколко неточности, които трябва да поправим. Трябва да покажем по-добри неща в последните метри на терена", продължи испанецът.

"Всеки футболист трябва да бъде в добра кондиция, за да играе добре. Не искам да тичаме много, а да тичаме правилно. Кондиционно отборът стои добре", завърши той.

Левски ще приключи с контролите на турска земя в неделя, когато ще срещне словашкия Тренчин.

