Левски и полския Заглембе Любин не си вкараха голове в контрола в Белек

Отборът на Левски завърши 0:0 с полския Заглембе Любин в контрола, играна в турския курорт Белек. Така "сините" вече трети мач нямат победа, като завършиха 0:0 и с унгарския Ниредхаза и отстъпиха с 1:2 на сръбския Войводина Нови Сад. Единствения гол до момента за тима на Хулио Веласкес за 270 минути игра е на халфа Георги Костадинов.



Левски беше по-добрият отбор от Заглембе, който е пети в първенството на Полша, но почти нямаше положение през първата част, въпреки териториалното си превъзходство, а след почивката пропуски направиха Марин Петков, Рилдо Фильо и Мустафа Сангаре.

Хулио Веласкес пусна почти оптималния си отбор на този етап, като в предни позиции бяха Радослав Кирилов, Евертон Бала и новото попълнение Армстронг Око-Флекс, които постоянно сменяха позициите си. Мустафа Сангаре остана на пейката. Участие в мача не взеха контузените французи Оливер Камдем и Карл Фабиен.

В 23-ата минута Левски направи много хубава атака с пасове почти през всички футболисти, като само последният пас към Око-Флекс бе пресечен от вратаря Рафа Гикиевич.

Хулио Веласкес бе много емоционален, като постоянно даваше указания на тима на висок глас и тичаше около тъчлинията, като на моменти направо влизаше на терена.

В началото на втората част в игра за Левски влязоха Мартин Луков, Гашпер Търдин, Марин Петков и Мустафа Сангаре. Ради Кирилов се върна да играе като десен бек, а Търдин зае място в центъра на защитата, редом до Кристиан Димитров.

В 50-ата минута имаше напрежение между играчите на двата тима, като Майкон получи жълт картон.

Четвърт час по-късно Марин Петков отправи силен удар, като на вратаря Гикиевич му се наложи да боксира в корнер.

В 76-ата минута резервите Лима и Рилдо комбинираха, като последният стреля с левия крак и вратарят на поляците трудно изби топката, влизаща във вратата му. Малко след това удар на Сангаре с бе избит в корнер.

В последната контрола в Турция Левски ще играе срещу словашкия Тренчин на 25 януари (неделя).