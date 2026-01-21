БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски и полския Заглембе Любин не си вкараха голове в контрола в Белек

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Трети мач без победа за "сините" в Турция.

Левски подготовка Белек
Снимка: levski.bg
Слушай новината

Отборът на Левски завърши 0:0 с полския Заглембе Любин в контрола, играна в турския курорт Белек. Така "сините" вече трети мач нямат победа, като завършиха 0:0 и с унгарския Ниредхаза и отстъпиха с 1:2 на сръбския Войводина Нови Сад. Единствения гол до момента за тима на Хулио Веласкес за 270 минути игра е на халфа Георги Костадинов.

Левски беше по-добрият отбор от Заглембе, който е пети в първенството на Полша, но почти нямаше положение през първата част, въпреки териториалното си превъзходство, а след почивката пропуски направиха Марин Петков, Рилдо Фильо и Мустафа Сангаре.

Хулио Веласкес пусна почти оптималния си отбор на този етап, като в предни позиции бяха Радослав Кирилов, Евертон Бала и новото попълнение Армстронг Око-Флекс, които постоянно сменяха позициите си. Мустафа Сангаре остана на пейката. Участие в мача не взеха контузените французи Оливер Камдем и Карл Фабиен.

В 23-ата минута Левски направи много хубава атака с пасове почти през всички футболисти, като само последният пас към Око-Флекс бе пресечен от вратаря Рафа Гикиевич.

Хулио Веласкес бе много емоционален, като постоянно даваше указания на тима на висок глас и тичаше около тъчлинията, като на моменти направо влизаше на терена.

В началото на втората част в игра за Левски влязоха Мартин Луков, Гашпер Търдин, Марин Петков и Мустафа Сангаре. Ради Кирилов се върна да играе като десен бек, а Търдин зае място в центъра на защитата, редом до Кристиан Димитров.

В 50-ата минута имаше напрежение между играчите на двата тима, като Майкон получи жълт картон.

Четвърт час по-късно Марин Петков отправи силен удар, като на вратаря Гикиевич му се наложи да боксира в корнер.

В 76-ата минута резервите Лима и Рилдо комбинираха, като последният стреля с левия крак и вратарят на поляците трудно изби топката, влизаща във вратата му. Малко след това удар на Сангаре с бе избит в корнер.

В последната контрола в Турция Левски ще играе срещу словашкия Тренчин на 25 януари (неделя).

Свързани статии:

Левски загуби втората си контрола в Белек
Левски загуби втората си контрола в Белек
„Сините“ отстъпиха на третия в сръбското първенство Войводина с 1:2.
Чете се за: 03:02 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
4
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е отворен за движение
6
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Футбол

Ботев с втори пореден успех в контролите
Ботев с втори пореден успех в контролите
Локомотив София записа минимален успех над Железиарне на подготвителния лагер в Анталия Локомотив София записа минимален успех над Железиарне на подготвителния лагер в Анталия
Чете се за: 01:05 мин.
ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция
Чете се за: 01:45 мин.
Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ) Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ)
Кирил Десподов ще бъде в групата на ПАОК за домакинството на Бетис в Лига Европа Кирил Десподов ще бъде в групата на ПАОК за домакинството на Бетис в Лига Европа
Чете се за: 03:22 мин.
Намериха брата на Неманя Видич мъртъв в Белград Намериха брата на Неманя Видич мъртъв в Белград
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ